Πικάρισμα Βραζιλιάνων με Πελέ βασιλιά και Μέσι-Μαραντόνα... υπηρέτες (vid)

Δήλωση για το ποιος είναι ο GOAT έκαναν οι Βραζιλιάνοι με πανό που δείχνει τον Πελέ βασιλιά, τον Μέσι να του φιλάει το πόδι και τον Μαραντόνα να του κάνει αέρα.

Λαοθάλασσα από Βραζιλιάνους στο κέντρο της Φιλαδέλφεια πριν από τον αγώνα με την Αϊτή με συνθήματα, τραγούδια και ένα ιδιαίτερο πανό, θέλοντας να υπενθυμίσουν στους Αργεντινούς ποιος είναι το αφεντικό στην αντιπαλότητα των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, στο πανό αυτό, απεικονίζεται ο Πελέ να κάθεται στο θρόνο του βασιλιά με στέμμα, τον Μέσι να του φιλάει τα χρυσά του παπούτσια και τον Μαραντόνα να του κάνει αέρα με φύλλο φοίνικα.

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