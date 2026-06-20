Συνδέουν ξανά την ΑΕΚ με τον Μπαμπίκα

Τον Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα εμπλέκουν οι Σέρβοι με την ΑΕΚ.

Το όνομα του Σάβι Μπαμπίκα επαναφέρουν οι Σέρβοι για την ΑΕΚ, αναφέροντας πως η Ένωση, μαζί με τις Καραμπάγκ και Ομόνοια ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο 26χρονος δεξιός εξτρέμ από την Γκαμπόν ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά πέρυσι δόθηκε δανεικός στην τουρκική Καραγκιουμρούκ, με την οποία είχε καλές εμφανίσεις, αλλά η ομάδα υποβιβάστηκε. Και προφανώς δεν δύναται να πληρώσει την οψιόν αγοράς των 4 εκατ. ευρώ.

Ο Μπαμπίκα επέστρεψε στην ομάδα του Βελιγραδίου και συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ωστόσο η ιστοσελίδα sport.alo σημειώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ, της Καραμπάγκ και της Ομόνοιας για την απόκτησή του. Μάλιστα, ο Ερυθρός Αστέρας περιμένει κάποια από αυτές τις ομάδες να καλύψουν το παραπάνω ποσό.

Πάντως, η ΑΕΚ απέκτησε τον Ολεκσάντερ Ζούμπκοφ που αγωνίζεται στην ίδια θέση, δαπανώντας ένα ανάλογο ποσό και δύσκολα θα κινηθεί για τον Μπαμπίκα.

