Απίστευτο! H Τουρκία είχε 62 τελικές αλλά μηδέν γκολ σε δύο ματς και αποκλείστηκε (vid)

Η Τουρκία ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη στη 2η αγωνιστική, με τις 62 ευκαιρίες σε δύο ματς να μην είναι αρκετές για να σκοράρει, και να μένει επίσημα εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βαριά ήταν η ήττα για την Τουρκία, αφού το 1-0 υπέρ της Παρουγουάης που έμεινε και με δέκα παίκτες την στέλνει εκτός συνέχειας του Μουντιάλ. Ακόμα πιο σκληρή την αποτυχία κάνει το γεγονός ότι παρά τις 62 ευκαιρίες που είχαν οι Τούρκοι σε δύο αγώνες, έμειναν στο μηδέν και το κλίμα είναι βαρύ.

Η Τουρκία συμμετέχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 24 χρόνια, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την καλή φουρνιά της, γνωρίζοντας αρχικά στην πρεμιέρα την ήττα από την Αυστραλία με 2-0 και στη δεύτερη αγωνιστική με 1-0 από την Παραγουάη, με συνέπεια να μένει και μαθηματικά εκτός συνέχειας.

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