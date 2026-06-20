Αμυντικά ικανός ο Ισημερινός, αλλαγή προπονητή μέσα στο Μουντιάλ για την Τυνησία

Ισημερινός και Κουρασάο ηττήθηκαν στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου και θα προσπαθήσουν τώρα να κάνουν το βήμα πρόκρισης στο μεταξύ τους ματς. Για το 6ο γκρουπ, η Τυνησία θα αντιμετωπίσει με νέο προπονητή την Ιαπωνία, δύο ομάδες που έβγαλαν μεγάλα σκορ στα παιχνίδια τους.

Τα 12/14 τελευταία παιχνίδια του Ισημερινού συνοδεύτηκαν από Under.

Μόνο στη μία από τις 4 προηγούμενες παρουσίες του στο Μουντιάλ κατάφερε να πάρει την πρόκριση από τους ομίλους ο Ισημερινός, ο οποίος με 1-1-1 είχε μείνει στην 3η θέση του γκρουπ στο προηγούμενο τουρνουά και δεν κατάφερε έτσι να προκριθεί στα νοκ άουτ. Η ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού στην πρεμιέρα της τρέχουσας διοργάνωσης ήρθε με γκολ στο 90’. Το Κουρασάο έζησε μια στιγμή ευτυχίας στο παρθενικό της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Γερμανία, την ισοφάριση στο 21’ με τον μέσο της Ζυρίχης, Κομενένσια. Όμως η κατάληξη ήταν αυτή που οι περισσότεροι περίμεναν, μια ευρεία νίκη των αντιπάλων (7-1). Στα 6 τελευταία παιχνίδια του νίκησε μόνο την Αρούμπα, 4-0 πριν από δύο εβδομάδες. Στα υπόλοιπα πέντε ματς σημείωσε το πολύ ένα γκολ. Η νίκη του μεγάλου φαβορί, Ισημερινού, σε συνδυασμό με το πιθανό χαμηλό σκορ στο ματς βγάζουν απόδοση για παιχνίδι.

Η Τυνησία έχασε με 5-1 από τη Σουηδία στο πρώτο της παιχνίδι στο τουρνουά και η ομοσπονδία κινήθηκε στην απομάκρυνση του Σαμπρί Λαμουσί και στην έλευση του επίσης Γάλλου, Ερβέ Ρενάρ. Ο 57χρονος έχει κερδίσει το Κόπα Άφρικα με τη Ζάμπια και την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ήταν παρών στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, με το Μαρόκο το 2018 και με τη Σαουδική Αραβία το 2022, κερδίζοντας και την Αργεντινή με 2-1. Και στις 6 έως τώρα παρουσίες της σε Μουντιάλ, η Τυνησία έμεινε στη φάση των ομίλων. Η Ιαπωνία ισοφάρισε δύο φορές την Ολλανδία και πήρε το 2-2 την 1η αγωνιστική. Σκόρερ της ο Νακαμούρα της Ρεμς και ο Καμάντα της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του, πριν από 18 μέρες, κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ παίζοντας βασικός στον τελικό με τη Βαγιεκάνο. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο επιθετικός της Φέγενορντ Ουέντα, ο οποίος σημείωσε 26 γκολ φέτος σε συλλογικό επίπεδο. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Σοσιεδάδ, Κούμπο, τραυματίστηκε και θα απουσιάσει, με τον Ίτο της Γκενκ (7 γκολ) ως τον πιθανότερο αντικαταστάτη του.

Η αλλαγή προπονητή μέσα στο Μουντιάλ αποπροσανατολίζει μεν, ανανεώνει δε την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Τυνησίας. Η ήρεμη Ιαπωνία έδειξε τις επιθετικές ικανότητές της στην πρεμιέρα και είναι πιο κοντά στη νίκη, σε ένα ματς όπου το μεγάλο σκορ είναι πιθανό..

134. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - ΚΟΥΡΑΣΑΟ 1&U 2,5 3,05

135. ΤΥΝΗΣΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ 2&Ο 2,5 2,65