Παναθηναϊκός: Τελειώματα και ανάπτυξη παιχνιδιού - Πού έδωσε έμφαση ο Νίστρουπ

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δούλεψαν σήμερα το πρωί πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα των φάσεων, με τον Νίστρουπ να δίνει διαρκώς οδηγίες και να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σήμερα το πρωί στις προπονήσεις, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να δίνει έμφαση -πέρα από την κυκλοφορία της μπάλας- στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και στα τελειώματα των φάσεων, τομέα πάρα πολύ βασικό.

Ο Δανός τεχνικός διέκοπτε την προπόνηση συχνά και έδινε οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας τους γρήγορες αντιδράσεις, σωστές τοποθετήσεις, ασφαλείς μεταβιβάσεις και φυσικά καλά τελειώματα.

Το πρώτο κομμάτι της προπόνησης, μετά την προθέρμανση, περιελάμβανε μια άσκηση στην οποία οι «πράσινοι» έπρεπε είτε να ανακτήσουν γρήγορα την κατοχή της μπάλας, είτε να την κυκλοφορήσουν άμεσα για να σκοράρουν σε μικρά τέρματα.

Στην συνέχεια ο Νίστρουπ δούλεψε πάνω στην επιθετική ανάπτυξη, με την άσκηση να περιλαμβάνει και τελειώματα. Αυτό που ζήτησε ο Δανός ήταν η μπάλα να φτάνει μπροστά υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και φυσικά άπαντες να ολοκληρώνουν με σωστό τρόπο την προσπάθειά τους.

Ακολούθησε παιχνίδι δύο ομάδων σε περιορισμένο χώρο, με τον τεχνικό του «Τριφυλλιού» να ζητάει γρήγορες αντιδράσεις και ταχύτατη κυκλοφορία στο μεσοδιάστημα, προκειμένου οι επιθέσεις να ολοκληρώνονται τόσο άμεσα, όσο και αποτελεσματικά.

Τέλος, οι «πράσινοι» δούλεψαν στην φυσική κατάσταση, ενώ στις 18:00 θα επιστρέψουν στο Κορωπί για απογευματινή προπόνηση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης παιχνιδιού, τελειώματα, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο ενώ στο τελευταίο μέρος οι Πράσινοι δούλεψαν και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Τέλος, ατομικό έκαναν οι Κυριόπουλος, Ίνγκασον και Μπόκος. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, αλλά και με ειδική άδεια οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια».