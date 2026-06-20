H κλήρωση του Τσιτσιπά στη Μαγιόρκα

Τον Ιγνάσιο Μπούσε θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο 250άρι της Μαγιόρκα.

O 22χρονος Περουβιανός βρίσκεται στο Νο.35 του κόσμου και είχε κάνει αίσθηση με την κατάκτηση του τίτλου στο χωμάτινο τουρνουά του Αμβούργου (ATP 500) πριν από μερικές εβδομάδες. Οι δύο παίκτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Αν ο Στέφανος πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» θα παίξει είτε με τον Βιτ Κοπσίβα, είτε με qualifier, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα περιμένει ο Φράνσις Τιάφοου.

Όποιος προκριθεί στα ημιτελικά από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, μάλλον θα βρει Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.2 του ταμπλό) ή Αντριάν Μαναρινό στα ημιτελικά.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που έχει στην πλευρά του τους Νικ Κύργιο, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Κορεντέν Μουτέ, Μαριάνο Ναβόνε και Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Νταρντέρι-Μαναρινό

Τιάφοου-Μπούσε

Ναβόνε-Ταμπίλο

Μουτέ-Νταβίντοβιτς

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο Κυριακή (21/6).

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2022, νικώντας στον τελικό τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.