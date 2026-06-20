Ντέρμπι κορυφής για Ολλανδία και Σουηδία, με 1UP* της Ιαπωνίας και συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της φάσης των ομίλων, με κάθε βαθμό να αποκτά τεράστια σημασία.

Η δέκατη ημέρα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αναμετρήσεις που μπορούν να καθορίσουν την κορυφή των ομίλων αλλά και τη μάχη της πρόκρισης, με την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Ακτή Ελεφαντοστού να μπαίνουν στο προσκήνιο.

Και φυσικά, οι Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Ολλανδία – Σουηδία: Ντέρμπι κορυφής στον ΣΤ’ Όμιλο

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής.

Η Ολλανδία έδειξε ποιότητα απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά άφησε βαθμούς στην πρεμιέρα και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μία Σουηδία που εντυπωσίασε απέναντι στην Τυνησία.

Οι Κόντι Χάκπο, Τσάβι Σίμονς και Φαν Ντάικ ηγούνται των "Οράνιε", ενώ οι Σουηδοί ποντάρουν ξανά στον εξαιρετικό Αλεξάντερ Ίσακ.

Ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρώτη θέση του ομίλου.

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού: Σύγκρουση δύο δυνατών συνόλων

Η Γερμανία ξεκίνησε εντυπωσιακά το Παγκόσμιο και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό απέναντι στην επικίνδυνη Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι Μουσιάλα και Βιρτς συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση, όμως οι "Ελέφαντες" διαθέτουν την ποιότητα και την αθλητικότητα για να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας.

Εκουαδόρ – Κουρασάο: Ευκαιρία για αποφασιστικό βήμα

Το Εκουαδόρ γνωρίζει ότι μία νίκη μπορεί να το φέρει πολύ κοντά στην πρόκριση.

Απέναντι βρίσκεται το Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που συμμετέχει στο φετινό Παγκόσμιο και μία από τις πιο όμορφες ιστορίες της διοργάνωσης.

Οι Λατινοαμερικάνοι μπαίνουν ως φαβορί, όμως το Κουρασάο έχει ήδη αποδείξει ότι δεν ταξίδεψε στο Παγκόσμιο απλώς για να συμμετάσχει.

1UP* στην Ιαπωνία απέναντι στην Τυνησία!

Ιαπωνία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα απέναντι στην Ολλανδία και τώρα θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα νοκ άουτ.

Με παίκτες όπως οι Κουμπό, Μιτόμα και Έντο, οι Ασιάτες συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο οργανωμένες και επικίνδυνες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Τυνησία από την άλλη γνωρίζει ότι χρειάζεται βαθμούς για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκοσμίου θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Ιαπωνίας.

👉 Αν η Ιαπωνία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, η αναμέτρηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Παγκόσμιο δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την... ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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