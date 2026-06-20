Τα δίνει... όλα για Παυλίδη η Μπεσίκτας!

Η Μπεσίκτας φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τη Μπενφίκα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Το μέλλον του Έλληνα επιθετικού στη Λισαβόνα έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο έντονης συζήτησης, με την τουρκική ομάδα να συγκαταλέγεται στους πιο «ζεστούς» μνηστήρες. Η Μπεσίκτας είχε ήδη δοκιμάσει την τύχη της με πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε άμεσα.

Στη συνέχεια επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά που έφτανε τα 35 εκατομμύρια, όμως και αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη Μπενφίκα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την «A Bola», οι Τούρκοι ετοιμάζουν νέα κίνηση, ανεβάζοντας την πρότασή τους στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η πορτογαλική ομάδα, από την πλευρά της, δεν δείχνει πρόθυμη να παραχωρήσει εύκολα τον βασικό της σκόρερ και έχει θέσει ως βάση συζήτησης τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις παραμένουν ανοιχτές, καθώς το οικονομικό βάρος της πρότασης της Μπεσίκτας δημιουργεί νέα δεδομένα.

Η προτεινόμενη προσφορά των 40 εκατομμυρίων αφορά καθαρό ποσό, χωρίς μπόνους επίδοσης, τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Το αν θα προχωρήσει επίσημη διαπραγμάτευση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Μπεσίκτας θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις της Μπενφίκα για τον Έλληνα φορ.