ΑΕΛ: Επίσημη επιβεβαίωση για την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Νταβέλη - Στυλιανού

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επιβεβαιώνει την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αχιλλέα Νταβέλη και Ζήση Στυλιανού για την έναρξη της διαδικασίας της μεταφοράς των μετοχών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επιβεβαιώνει ότι σήμερα Σάββατο 20/6 και ώρα 12.30, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των κ. Αχιλλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανού, με την συμμετοχή και συμβολή του προέδρου της ερασιτεχνικής, κ. Λάμπρου Ιωακείμ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, βάσει του οποίου ανεξάρτητοι ελεγκτές θα τρέξουν τον απαραίτητο έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν επίσης, πόσο αναγκαίο και σημαντικό είναι να αποφανθούν οι ειδικοί έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου, για την εγκυρότητα ή μη των δηλωμένων υποχρεώσεων.

Από την πλευρά του ενδιαφερόμενου είναι γνωστό ότι υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet από την απερχόμενη διοίκηση και ότι το μοναδικό ζητούμενο είναι η παροχή εγγυήσεων από πλευράς του για τις υποχρεώσεις.

Ο υποψήφιος επενδυτής κ. Ζήσης Στυλιανός δεσμεύτηκε σε κάθε περίπτωση ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, που είναι η Κυριακή 28 Ιουνίου.

Εξυπακούεται ότι το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανού δεν είναι αποκλειστικό και δεν δεσμεύει την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για οποιαδήποτε άλλη πρόταση επενδυτών, εφόσον αυτή προκύψει έως το τέλος της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που μπορεί να προκύψει.»