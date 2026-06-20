Γκριγκόνις: «Θέλω να είμαι σημαντικός, έχω πολλά να αποδείξω» (vid)

Ο Μάριους Γκριγκόνις προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στην Ζαλγκίρις Κάουνας, τονίζοντας πως έχει πολλά πράγματα να αποδείξει.

Ο Μάριους Γκριγκόνις είναι ξανά παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας! Ο Λιθουανός αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι επέστρεψε στην ομάδα της χώρας του μετά από πέντε χρόνια.

Ο «Γκρίγκο» προχώρησε σε δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου στο Youtube και αναφέρθηκε στα συναισθήματά του για την επιστροφή αλλά και στην αντίδραση της οικογένειάς του. Ακόμη, μίλησε για την σχέση του με τον Τόμας Μασιούλις και ξεκαθάρισε πως θέλει να έχει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει πολλά πράγματα να αποδείξει.

Όσα δήλωσε στο «Zalgiris TV»:

«Όταν ξεκινήσει η σεζόν, θα μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το συναίσθημα, αλλά προς το παρόν όλα είναι καλά. Είναι ακόμη το σπίτι μου, γνωρίζω τα πάντα εδώ. Πολλοί από τους ίδιους ανθρώπους βρίσκονται ακόμη εδώ και βλέπω ότι έχουν προστεθεί και νέα πρόσωπα, οπότε θα δούμε. Είναι ένα μείγμα συναισθημάτων. Έχουμε μια μεγάλη και μακρά ιστορία με τη Ζάλγκιρις. Διατηρώ επαφή με τον Παούλιους Γιανκούνας, βγήκαμε για φαγητό και τελικά προέκυψε ότι αυτή είναι μια καλή κατάσταση για όλους — τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τη Ζάλγκιρις. Όλα συνέπεσαν φέτος και πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση να επιστρέψω εδώ».

Για την αντίδραση της οικογένειάς του: «Τότε είχα μόνο ένα παιδί, τώρα έχω άλλα δύο. Όπως όλοι, ωριμάζεις με τον χρόνο. Έχω αποκτήσει πολλή εμπειρία, τόσο θετική όσο και αρνητική. Θα έλεγα ότι έχω αλλάξει πολύ. Όλα είναι διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα και κάπως ίδια».

Για την επιθυμία του να αποδείξει πράγματα και για την σχέση του με τον Τόμας Μασιούλις: «Με γνωρίζει και τον γνωρίζω. Όποτε συναντιόμαστε, λέμε μερικά αστεία μεταξύ μας. Όμως πλέον βρίσκομαι σε ηλικία όπου καταλαβαίνω καλύτερα το μπάσκετ και αντιλαμβάνομαι πιο γρήγορα τι θέλει ένας προπονητής. Μπορείς να μιλάς με τους προπονητές όσο θέλεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα ενταχθείς εσύ ο ίδιος στην ομάδα. Θέλω να είμαι σημαντικός, θέλω να έχω ουσιαστικό ρόλο. Έχω ακόμη πολλά να αποδείξω».