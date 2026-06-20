Προ των πυλών της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ ο Τσιαπακίδης - Στο team του Λίσι

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στον ΠΑΟΚ, με μία από αυτές να αφορά την προώθηση του Πέτρου Τσιαπακίδη στην πρώτη ομάδα. Ο προπονητής που οδήγησε την Κ19 στο αήττητο νταμπλ βρίσκεται προ των πυλών του τεχνικού επιτελείου του Αλέσιο Λίσι.

«Κύμα» μεγάλων αλλαγών εντός του ΠΑΟΚ που φέρνουν και αρκετές ανακατατάξεις. Μία από αυτές θέλει τον Πέτρο Τσιαπακίδη να οδηγείται στο team του Αλέσιο Λίσι, το οποίο θα αποτελείται, όπως όλα δείχνουν, από τέσσερις συνεργάτες.

Όπως είναι κατανοητό, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να στελεχώσουν με τον καλύτερο τρόπο τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος θα εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το τιμόνι του ΠΑΟΚ. Με γνώμονα πως δίνει έμφαση και στους νεαρούς, σε αυτό το διαφορετικό μοντέλο που κινούνται οι ασπρόμαυροι, θεωρήθηκε πως ο «μαέστρος» των νταμπλούχων της Κ19 είναι ο κατάλληλος άνθρωπος προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του.

Στο club υπάρχει ιδιαίτερη εκτίμηση για τον 41χρονο Θεσσαλονικιό, κάτοχο διπλώματος UEFA Pro, ο οποίος συμπληρώνει μία δεκαετία στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εντάχθηκε στο PAOK Academy τη σεζόν 2015-16, ξεκινώντας από την Κ8, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες.

Από το 2022 ανέλαβε την Κ19, οδηγώντας την σε μεγάλες επιτυχίες. Τη σεζόν 2024-25 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Νέων στην Κρήτη, ενώ την περσινή χρονιά πανηγύρισε το αήττητο νταμπλ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική δουλειά που έγινε υπό την καθοδήγησή του.

