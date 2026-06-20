Aυτοί είναι οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη Betsson

Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοίνωσε τους συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι οι προπονητές Ηλίας Καντζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Κώστας Ηλιάδης και ο φυσιοθεραπευτής, Τόλης Καρατζάς, θα πλαισιώσουν το προπονητικό και ιατρικό σταφ της ομάδας.

Ο Ηλίας Καντζούρης, ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Κώστας Ηλιάδης θα βρίσκονται στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη ως ασίσταντ κόουτς, ενώ ο Τόλης Καρατζάς εντάσσεται στην ομάδα των φυσιοθεραπευτών.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ

Ο Ηλίας Καντζούρης είναι γεννηθείς στις 11 Αυγούστου του 1973 και έχει πλούσια προπονητική καριέρα. Από το 2000 έως το 2019 διετέλεσε ασίσταντ κόουτς στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Ζαλγκίρις Κάουνας, Ούνιξ Καζάν, Μπάμπεργκ). Τη σεζόν 2005-06 αποτέλεσε μέλος του προπονητικού επιτελείου του ΑΡΗ Betsson και το 2013 της Εθνικής Ανδρών.

Το 2020 ξεκίνησε την καριέρα του ως head coach, με θητεία στον Ηρακλή, τον Κολοσσό Ρόδου και την ΑΕΚ. Το 2023 και το 2024 ήταν ο προπονητής της Λιμόζ και της Χάποελ Ιερουσαλήμ και από το 2024 έως το 2026 ήταν στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Από το 2023, ανήκει στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών, δίπλα στον head coach του ΑΡΗ Betsson.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 5 Απριλίου του 1976 και έχει αφήσει το δικό του στίγμα ως παίκτης και προπονητής. Από το 1997 έως το 2014 είχε πλούσια καριέρα ως αθλητής, έχοντας φορέσει τη φανέλα του ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2010-11.

Το 2016 ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του ως ασίσταντ κόουτς του ΠΑΟΚ, ενώ στα μέσα της σεζόν 2019-20 ανέλαβε καθήκοντα head coach. Από το 2022 έως το 2022 αποτέλεσε μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού και από το 2022 έως το 2024 ήταν στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στο Περιστέρι. Την τελευταία διετία παρέμεινε ως συνεργάτης του νυν προπονητή του ΑΡΗ Betsson, στη Μονακό.

ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Ο Κώστας Ηλιάδης γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1993. Διετέλεσε ασίσταντ κόουτς στον ΑΟΚ Βέροιας και τον ΑΓΣΙ Ιωαννίνων από το 2010 έως το 2018 και εργάστηκε ως head coach των δύο ομάδων έως το 2020, ενώ εκτέλεσε καθήκοντα scouter στον Χαρίλαο Τρικούπη.

Τη σεζόν 2021-2022 εργάστηκε στο Ανατόλια και το 2022-23 στο τεχνικό τιμ του Χαρίλαου Τρικούπη. Τη σεζόν 2023-24 διετέλεσε ασίσταντ κόουτς του Βασίλη Σπανούλη στο Περιστέρι. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο τιμ του Ηρακλή όπoυ κατέκτησε την άνοδο στη Stoiximan GBL και πέρυσι επέστρεψε στο προπονητικό επιτελείο του Περιστερίου. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του τεχνικού τιμ της Εθνικής Ανδρών από το 2025.

ΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο Τόλης Καρατζάς ανήκει πλέον στο ιατρικό τιμ του ΑΡΗ Betsson, ως φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του επιτελείου του Ολυμπιακού, ενώ συνεργάστηκε με τον Βασίλη Σπανούλη και στο Περιστέρι και τη Μονακό. Παράλληλα, είναι μέλος του επιτελείου της Εθνικής Ανδρών.

SHARE

FacebookXThreads