Απασφάλισε ο Αρναούτογλου για τον Λιάγκα: «Ήταν αγενέσταστο αυτό που έκανε. Σχεδόν ντραγικό»

Όσοι υπάρχουμε σε αυτόν τον χρόνο τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι σχέσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα κάθε άλλο παρά καλές είναι. Και αυτό δεν είναι κάτι πρόσφατο, είναι από πάντα. Και κατά διαστήματα η κόντρα αυτή αναζωπυρώνεται.

Και αυτή την εβδομάδα η παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα με αιχμές για το είδος της εκπομπής και τη δική του θέση για τα πρωινά, πως πρέπει να είναι καθαρή ψυχαγωγία για να φτιάχνουν τη διάθεση του κόσμου άναψε φωτιές. Με τον Γιώργο Λιάγκα την επόμενη μέρα να πετάει χοντρή μπηχτή -με τακτ φυσικά- οτι καταλαβαίνει και σέβεται τη θέση του Γρηγόρη γιατί αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτή την τηλεόραση κάνει.... Το πιάσατε το υποννοούμενο ε; Κι αν δεν το πιάσατε, κάνει αυτή γιατί δεν μπορεί να κάνει άλλη. Ουπς...

Και μάλλον αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για φέτος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απασφάλισε εναντίον του ομοκάναλου παρουσιαστή με τον οποίον τα μεγάλα στελέχη έχουν προσπαθήσει να εξομαλύνουν τις σχέσεις πολλές φορές στο παρελθόν. Τσάμπα τα τραπέζια στην Πεντέλη...

Μιλώντας στο "Ραντεβού το ΣΚ" ο Γρηγόρης είχε να πει πολλά και μεταξύ μας ένα δίκιο το έχει...

«Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα. Επί τούτου δεν είδα το βίντεο. Κάποια στιγμή μου στείλανε και το βίντεο, αυτό που είπε την επόμενη μέρα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι, «επειδή ήταν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους». Καταρχάς, δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Προς τιμήν τους και της αρχισυντάκτριας, τα παιδιά δεχτήκανε να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσαν να πουν «δεν θέλουμε να μιλήσει». Αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής και συνέχισε:

«Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά, πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος μου.

«Άρα λοιπόν η φράση που είπε ότι «από ευγένεια δεν του τα είπα», είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πείτε, τον είχες λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε.

Νομίζω και οι ακροατές είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, του τα λέω εκείνη την ώρα, τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρώ ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό»

Πηγή: womenonly.skai.gr