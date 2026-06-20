Νίκη Βόλου: Ανανέωσε και ο Αρίας

Τη φανέλα της Νίκης Βόλου θα φορά και τη νέα σεζόν ο 27χρονος αριστερός μπακ Χουάν Μανουέλ Αρίας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Χουάν Μανουέλ Αρίας στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 27χρονος (04/06/1999) Αργεντινός δεξιός μπακ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας για 3η σερί σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρυσι 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ συνολικά με τα χρώματά της έχει αγωνιστεί σε 50 παιχνίδια, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Χουάν υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikifc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Χουάν Μανουέλ Αρίας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα είμαι μέλος της Νίκης Βόλου για ακόμη ένα χρόνο. Αγαπώ την ομάδα όπως και την πόλη. Υπόσχομαι για ακόμη μία σεζόν να δώσω το 100%, προκειμένου να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε στο τέλος της χρονιάς. Φίλοι της Νίκης Βόλου, τα λέμε και πάλι σύντομα».