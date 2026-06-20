Mundial 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για το σκληρό μαρκάρισμα του Μέσι (vid)

Η Αλγερία, σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επίσημη καταγγελία στη FIFA για το μαρκάρισμα του Μέσι, για το οποίο οι Αφρικανοί ζήτησαν την κόκκινη κάρτα.

Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αργεντινή επικράτησε της Αλγερίας με 3-0 και τον Λιονέλ Μέσι να κάνει χατ-τρικ. Ωστόσο, μια στιγμή που στιγμάτισε το παιχνίδι ήταν ένα μαρκάρισμα του «Pulga» στον Άισα Μαντί, για το οποίο οι Αφρικανοί ζήτησαν την κόκκινη κάρτα.

Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις αφού σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Αλγερία κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη FIFA, εκφράζοντας τα παράπονά της για τη μη τιμωρία του Αργεντινού σταρ.

The Algerian Football Federation has filed a complaint with FIFA regarding the refereeing decisions in their 3-0 opening World Cup defeat by Argentina.



Its concerns, according to a source with knowledge of the matter, centre around Lionel Messi’s tackle in the 30th minute, in… pic.twitter.com/GcM3gvVJCF — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026

Τα παράπονα όμως δεν σταματάνε εδώ, με τους Αλγερινούς να έχουν στείλει άλλες δυο φάσεις που αφορούν τους τραυματισμούς με τον αγκώνα στους Χατζ Μούσα και Ιμπραήμ Μάζα.

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