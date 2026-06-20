Δομινικανή Δημοκρατία: Μεγάλη φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο - Μία νεκρή, 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα - Μέρος της οροφής ήταν από ψάθα.

Μία 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας εκτεταμένης φωτιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι Αρχές του κράτους της Καραϊβικής.

Η Φραντσέσκα Βαλεντίνο, από την πόλη Καζέρτα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach, γνωστοποίησε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων DAEH.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ενώ άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρική φροντίδα επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ήταν επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και διασώστες.

A massive fire engulfed the Viva Wyndham Dominicus Beach in the Dominican Republic, claiming the life of a Italian woman and forcing 1,700 others to evacuate the luxury resort.



According to authorities, the fire spread rapidly because part of the resorts roofs were made of came,… pic.twitter.com/FVoOy1P3fP — Postcard Perks ✨ 🌏 (@PostcardPerks) June 20, 2026

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα - Μέρος της οροφής ήταν από ψάθα

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της χώρας εικονίζεται νέφος καπνού να αναδίδεται από το ξενοδοχείο, η στέγη του οποίου ήταν εν μέρει φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, «η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, εξαιτίας της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της οροφής» και των «ανέμων», ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η Wyndham Hotels and Resorts, εταιρεία με 8.400 ξενοδοχεία που λειτουργούν με δικαιόχρηση σε όλο τον κόσμο, δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε να σχολιάσει.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και διενεργείται έρευνα για τα αίτια, σημείωσε το COE. Οι πελάτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε κοντινές μονάδες. Το Viva Wyndham Dominicus Palace, μέρος της ίδιας αλυσίδας, δεν υπέστη ζημιά.

Πηγή: ethnos.gr