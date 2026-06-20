Η Παραγουάη πέτυχε μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Τουρκία με 0-1 και είναι ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, αφήνοντας τον αντίπαλό τους στους μηδέν βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια!

Μία σπουδαία νίκη που την βάζει για τα καλά στη μάχη της πρόκρισης πέτυχε η Παραγουάη, η οποία νίκησε την άψυχη Τουρκία με 0-1 χάρη σε γκολ του Γκαλάρζα και παίζοντας με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Αλμιρόν στο 45' - Σε δεινή θέση το σύνολο του Μοντέλα, το οποίο με 2/2 ήττες είναι με το... ενάμιση πόδι εκτός Μουντιάλ!

Η Παραγουάη μπήκε δυναμικά στον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Γκαλάρσα, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Ενσίσο, εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, νικώντας τον Τσακίρ και δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα της Νότιας Αμερικής.

Μετά το γρήγορο γκολ, η Τουρκία ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζοντας για την ισοφάριση. Οι Τσαλχάνογλου, Γκιουλέρ και Ακτούρκογλου ήταν οι παίκτες που δημιούργησαν τις περισσότερες επιθετικές απειλές για το σύνολο του Μοντέλα.

Η μεγαλύτερη στιγμή των Τούρκων στο πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 35ο λεπτό, όταν ο Μουλντούρ έπιασε δυνατή κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3’), η αναμέτρηση απέκτησε νέα δεδομένα. Ο Αλμιρόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού ο διαιτητής, έπειτα από παρέμβαση του VAR και εξέταση της φάσης στο μόνιτορ, τιμώρησε τον Παραγουανό για λεκτική συμπεριφορά προς τον Μουλντούρ.

Η συγκεκριμένη αποβολή αποτέλεσε την πρώτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που επιβλήθηκε βάσει του νέου κανονισμού της FIFA για ανάλογα περιστατικά. Έτσι, η Παραγουάη πήγε στα αποδυτήρια διατηρώντας το υπέρ της 1-0, αλλά έχοντας πλέον αριθμητικό μειονέκτημα για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Παρότι αγωνιζόταν με παίκτη περισσότερο από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η Τουρκία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης πριν από την ανάπαυλα. Ο Γιουκσέκ είχε δύο καλές στιγμές στις καθυστερήσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει την άμυνα της Παραγουάης, η οποία πήγε στα αποδυτήρια διατηρώντας το υπέρ της 1-0, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι παίκτες του Μοντέλα ανέβασαν ακόμη περισσότερο την πίεσή τους, αναζητώντας το γρήγορο γκολ που θα έφερνε την αναμέτρηση στα ίσα. Στο 47ο λεπτό ο Ντεμιράλ δοκίμασε το πόδι του από μεγάλη απόσταση, αναγκάζοντας τον Χιλ να επέμβει σε δύο χρόνους, ενώ λίγο αργότερα ο Γιλντίζ κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και σούταρε, με την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία.

Η τουρκική πίεση συνεχίστηκε και μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Στο 59’ ο Ντεμιράλ απείλησε ξανά με μακρινό σουτ, ο Χιλ δεν έδειξε απόλυτη σιγουριά στην αντίδρασή του και ο Γιουκσέκ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ριμπάουντ, όμως οι αμυντικοί της Παραγουάης απομάκρυναν έγκαιρα.

Ωστόσο, στο 60ό λεπτό οι Νοτιοαμερικανοί απέδειξαν πως παρέμεναν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Ο Ενσίσο πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή της Τουρκίας, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά τη φάση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο 74ο λεπτό ο Μπαρντάκτσι λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα της Παραγουάης με μία σέντρα-σουτ, όμως ο Χιλ απομάκρυνε δύσκολα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, νέα ευκαιρία για τους Τούρκους, με τον Μουλντούρ να πιάνει κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά να μην βρίσκει εστία.

Η μεγαλύτερη στιγμή για την ισοφάριση ήρθε στο 82’, όταν ο Ουζούν επιχείρησε χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή και είδε την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Η πίεση κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά, με τον Χιλ να πραγματοποιεί καθοριστική επέμβαση στο πλασέ του Ουζούν στο 89’.

Στις καθυστερήσεις η Τουρκία έφτασε μία ανάσα από το 1-1, όμως η κεφαλιά του Ντεμιράλ πέρασε οριακά εκτός εστίας, με αποτέλεσμα η Παραγουάη να κρατήσει το πολύτιμο προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τουρκία (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντακσί (Κοκτσού 86'), Καντίογλου (Ελμαλί 71'), Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ (Ουζούν 60'), Γιλντίζ, Γκιουλέρ, Ακγκούν (Γκιουλ 60'), Ακτούρκογλου (Γιλμάζ 46')

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Κάσερες (Μαιντάνα 81'), Γκ. Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Αλμιρόν, Κούμπας, Ντ. Γκόμες (Βελάσκες 67'), Γκαλάρσα (Κανάλε 90+1'), Πίτα (Μπομπαντίγια 46'), Ενσίσο (Άβαλος 90+1')

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