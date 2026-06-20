Ο Φερνάντο Σάντος το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 11.30 αποκλειστικά στο Foxinsider

Ο σπουδαίος προπονητής μιλάει στο Foxinsider σε πανελλήνια αποκλειστικότητα και στον Κυριάκο Κυριάκο, για μια ζωή γεμάτη με ποδόσφαιρο!

Ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που αναλύονται μεταξύ άλλων είναι:

-> τα χρόνια του στην Εθνική Ελλάδος

-> η τελευταία παρουσία σε Μουντιάλ

-> η πικρία για τον Σαρρή κι εκείνη την ΕΠΟ

-> το EURO με την Πορτογαλία

-> αλλά φυσικά και οι θητείες του σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό

Ο Μίστερ που διαχωρίζει τη μπάλα από το ποδόσφαιρο, απαντά στο αν είναι Έλληνας ή Πορτογάλος ενώ αποκαλύπτει το παρόν και το μέλλον του στην Ελλάδα και το ποδόσφαιρο.

Μια απολαυστική και...καθαρά ποδοσφαιρική συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσεις!