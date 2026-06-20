FIBA Masters: Τα γήπεδα του μεγάλου καλοκαιρινού ραντεβού (pics)

Το FIBA Masters Open έρχεται να αποτελέσει μια νέα παράδοση του παγκοσμίου μπάσκετ, προσφέροντας στους αθλητές άνω των 40 ετών μια πολυεπίπεδη εμπειρία εντός κι εκτός γηπέδου, με μνήμες που θα τους συντροφεύουν για πάντα για την υπόλοιπη ζωή τους. Η Ελλάδα είναι η χώρα, που αναλαμβάνει την φιλοξενία της εναρκτήριας διοργάνωσης και το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 4-12 Ιουλίου 2026.

Ο χρόνος μετρά… αντίστροφα και οι αθλητές, που θα αγωνιστούν, θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα, Μάνδρα) και της Κορινθίας, ώστε να δοκιμάσουν τις δυνάμεις και την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε αντιπάλους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ενώ θα απολαύσουν τις ημέρες τους στην χώρα μας, στην καρδιά του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εννέα είναι τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη δράση, είτε για τα πρωταθλήματα της εκάστοτε ηλικιακής κατηγορίας είτε για το 3Χ3. Εκεί, θα γραφτούν και οι πρώτες σελίδες ιστορίας για το FIBA Masters Open.

Κλειστό Γυμναστήριο «Τάκης Βογιατζής»

Το FIBA Masters Open θα ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα γήπεδο όπου έχουν πραγματοποιηθεί αγώνες της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος. Η Ελευσίνα είναι η μία από τις δύο περιοχές της Δυτικής Αττικής, που περιμένουν τη διοργάνωση στο Κλειστό «Τάκης Βογιατζής», χωρητικότητας 500 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, απέχοντας μόλις κατά κάτι παραπάνω από 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Δασκαλάκης»

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, η δράση θα επικεντρωθεί σε ένα ακόμη γήπεδο της Δυτικής Αττικής, στη Μάνδρα και στο Κλειστό «Ανδρέας Δασκαλάκης», σε μια απόσταση περίπου ίδια με το «Τάκης Βογιατζής» από το κέντρο της Αθήνας και χωρητικότητας 300 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, φιλοξενώντας επίσης αναμετρήσεις στις ελληνικές εθνικές κατηγορίες.

Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου «Γεώργιος Γαλανόπουλος»

Το Λουτράκι αποτελεί μία από τις περιοχές της Κορινθίας, που θα φιλοξενήσει τη δράση του FIBA Masters Open. Ενας από τους πιο γνωστούς προορισμούς του νομού, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, σε απόσταση μίας ώρας από το κέντρο της Αθήνας, θα προσφέρει το Κλειστό «Γεώργιος Γαλανόπουλος» για σημαντικό κομμάτι των αναμετρήσεων.

Στο γήπεδο αυτό, χωρητικότητας περίπου 800 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, έχουν φιλοξενηθεί πολλές αθλητές διοργανώσεις και τουρνουά, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, και είναι έτοιμο να υποδεχθεί ένα ακόμη παγκόσμιο γεγονός.

Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων

Σε απόσταση μόλις 50 λεπτών από την Αθήνα και σε ένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια θέρετρα της Κορινθίας, το Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων, χωρητικότητας 375 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, φιλοξένησε πρόσφατα με επιτυχία το 40ό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων και είναι έτοιμο να δει αθλητές από όλο τον κόσμο να γράφουν την ιστορία τους ξανά σε αυτό το γήπεδο.

Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου

Με αξιοθέατα κοντά, όπως ο περίφημος Ισθμός, και σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, η Κόρινθος διαθέτει το δικό της Κλειστό Γυμναστήριο, χωρητικότητας 300 θέσεων, με τέσσερα αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, σε κοντινή απόσταση μάλιστα από τον Προαστιακό σιδηρόδρομο για όσους μετακινούνται με τα Μέσα Μεταφοράς, με το γήπεδο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αθλητές σε αυτή τη διεθνή διοργάνωση, αποτελώντας έδρα ομάδων, που έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή στις ελληνικές εθνικές κατηγορίες.

Κλειστό Γυμναστήριο Κιάτου (Συκιωνών)

Το Κιάτο αποτελεί άλλη μια δημοφιλή περιοχή της Κορινθίας και απέχει περίπου 80 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, με το γήπεδο να έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αρκετές διοργανώσεις διαφορετικών αθλημάτων και να βρίσκεται επίσης στην πλειάδα αθλητικών χώρων, όπου θα επικεντρωθεί η δράση για το FIBA Masters Open, σε μια εγκατάσταση χωρητικότητας 300 θέσεων, με τρία αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών.

Κλειστό Γυμναστήριο Άσσου Λεχαίου

Κάτι λίγο περισσότερο από μία ώρα και 90 ακριβώς χιλιόμετρα χωρίζουν την Αθήνα από μία ακόμη παραθαλάσσια κωμόπολη της Κορινθίας, με το Λέχαιο επίσης να περιμένει τους αθλητές του FIBA Masters Open στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασσου Λεχαίου, χωρητικότητας 350 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, που έχει εξίσου φιλοξενήσει δράση στις ελληνικές εθνικές κατηγορίες και θα αποτελέσει επίσης πόλο έλξης στην νέα διοργάνωση.

Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου (Βραχάτι)

Το Βραχάτι αποτελεί μια από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες περιοχές της Κορινθίας και το Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου αναμένει τους αθλητές από όλο τον κόσμο, που θα επισκεφθούν την Ελλάδα για το FIBA Masters Open, σε μια εγκατάσταση 300 θέσεων με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών.

Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Βέλου-Βόχας «Γεώργιος Τριαντάφυλλος»

Ενα ακόμη γήπεδο, που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του FIBA Masters Open και σε περιοχή όχι μακρινή από το Βραχάτι, βρίσκεται στο Δήμο Βέλου-Βόχας και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Τριαντάφυλλος», σε απόσταση 75 λεπτών από την Αθήνα, αναμένοντας σε μια εγκατάσταση χωρητικότητας 300 θέσεων, με δύο αποδυτήρια ομάδων και έναν χώρο αποδυτηρίων διαιτητών, τους αθλητές της νέας διεθνούς διοργάνωσης σε ακόμη μία φημισμένη παραθαλάσσια περιοχή της Κορινθίας.