Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Χανιά : Ίσως και σήμερα έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία για τον ενοικιαστή

Τροπή ανθρωποκτονίας φαίνεται να παίρνει πλέον η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είδε.

Ο πρώην εκπρόσωπος αστυνομικών υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε στην ΕΡΤ το πώς η υπόθεση από εξαφάνιση οδηγήθηκε σε σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως τόνισε, «αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια ιστορία εξαφάνισης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά», εξηγώντας ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σπίτι όπου είχε εμφανιστεί τελευταία φορά η γυναίκα. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, «βρέθηκαν κάποια στοιχεία που πήραν για ανάλυση τα παιδιά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμπεριφορά του βασικού προσώπου της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «είδε προφανώς τον κλοιό να κλείνει γύρω του», καθώς μετά από διαδοχικές καταθέσεις εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του κινητό και αυτοκίνητο. «Κρύφτηκε σε άλλο όχημα, αλλά οι αστυνομικοί είχαν στήσει κλοιό και τον βρήκαν αμέσως», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύλληψή του έγινε και για καλλιέργεια κάνναβης που εντοπίστηκε σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία», ενώ σημείωσε πως «μέσα σε περίπου 20 ημέρες κατάφεραν να βρουν στοιχεία και να αλλάξει η τροπή της υπόθεσης».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Καλλιακμάνη το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η τελευταία γνωστή παρουσία της Σταυρούλας Λεβεντάκη καταγράφεται το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, όταν συναντήθηκε με εργάτη στον οποίο παρέδωσε χρήματα για εργασίες που είχε πραγματοποιήσει. Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε στο σπίτι που εκμισθώνει.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ενοικιαστής, η 45χρονη παρέμεινε στο σημείο για ελάχιστα λεπτά. Ωστόσο, παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι εισήλθε στην κατοικία, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι αποχώρησε από την κεντρική είσοδο.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 7 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος εκείνη την περίοδο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία τραπεζική συναλλαγή στο όνομά της, ούτε έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική δραστηριότητα που να μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Πηγή: skai.gr