«Ιπτάμενος Λευκός Οίκος»: Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One που του δώρισε το Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δώρισε το Κατάρ, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο πολυτελές νέο Air Force One αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το νέο αεροσκάφος είναι λευκό, έχει μια μεγάλη, οριζόντια κόκκινη λωρίδα και σκούρο μπλε κάτω μέρος. Στην άτρακτο είναι γραμμένη η ονομασία της χώρας: «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Τραμπ κατέβηκε από το τεράστιο αεροσκάφος την Παρασκευή μέσα σε ένα υπόστεγο στην στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, η οποία βρίσκεται έξω από την Ουάσινγκτον και λειτουργεί ως προεδρικό αεροδρόμιο εδώ και δεκαετίες.

Το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747

Το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747

«Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο σαν αυτό (σ.σ. το αεροσκάφος). Είναι πραγματικά μοναδικό. Θεωρείται το πιο πολυτελές αεροσκάφος στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε αξιωματούχους και δημοσιογράφους.

Trump just made his inaugural exit from the $400 million Boeing 747 gifted by Qatar that will serve as Air Force One.



After taxpayers spend hundreds of millions upgrading the plane, Trump gets to keep it after leaving office. pic.twitter.com/hsl3cGJdPN — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 19, 2026

Ο Τραμπ τόνισε ότι το υπόστεγο μέσα από το οποίο απηύθυνε την ομιλία του, κατασκευάστηκε ειδικά για να φιλοξενήσει το νέο αεροσκάφος, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο Air Force One.

Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το όνομα του στο εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο έχει χαρακτηρίσει έναν «ιπτάμενο Λευκό Οίκο».

Δείτε βίντεο:

US President Donald Trump has already left his mark on the new Air Force One jet, signing his name on the Boeing 747 donated by Qatar. Trump has described the jet as a luxurious 'flying White House'. pic.twitter.com/7F4o17BdbO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

Το αεροσκάφος «πρόκειται να ξεκινήσει τις αρχικές του πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία», διευκρίνισε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στον προεδρικό στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα για τους Αμερικανούς, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ περιηγήθηκε στο πολυτελές Boeing 747. Το αεροπλάνο είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έλαβε ποτέ η κυβέρνηση των ΗΠΑ από ξένη χώρα και ο Τραμπ είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο ότι θα ήταν «ηλίθιος» να μην αποδεχτεί την προσφορά του Κατάρ.

Πηγή: newsbomb.gr