«Η Ρεάλ θα μείνει στην Euroleague και πρέπει να υπογράψει 10ετές συμβόλαιο μέχρι τις 30/6»

Η ισπανική "AS" σημειώνει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει στην Euroleague και πρέπει να υπογράψει δεκαετές συμβόλαιό της μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Το «πόκερ» που παίχτηκε τις τελευταίες μέρες γύρω από το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αξιοπρόσεκτο.

Οι Ισπανοί διέρρευσαν αρχικά στα media πως θα μείνουν για μια σεζόν στην Euroleague και μετά θα αποφασίσουν τι θα κάνουν μελλοντικά και ο CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο, τους απάντησε δημόσια: «Η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα τίποτα και το συμβούλιο θα αποδεχθεί μόνο τη 10ετή επέκταση όπως όλοι οι άλλοι. Η Ρεάλ το γνωρίζει αυτό».

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής του ΝΒΑ στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου, υπογράμμισε πως το NBA Europe περιμένει τους Μαδριλένους, αν θελήσουν να αγωνιστούν στη διοργάνωσή του.

Τελικά, τα δεδομένα ήρθαν... τούμπα. Σύμφωνα με την "AS", ο κύβος ερρίφθη και αφορά την οριστική παραμονή της «βασίλισσας» στην Euroleague. Μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα τονίζει πως η Ρεάλ θα πρέπει να υπογράψει με τη σειρά της 10ετές συμβόλαιο και να το πράξει μέχρι τις 30/6.