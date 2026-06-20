Απρόσμενο σκηνικό στο Pride της Θεσσαλονίκης: Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα φωνάζοντας «μετανοείτε»

Το φετινό Pride στη Θεσσαλονίκη είχε μουσική, χορό, χρώματα και πολύ κόσμο στους δρόμους, όμως δεν έλειψε και ένα απρόοπτο περιστατικό που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, δύο ρασοφόροι εμφανίστηκαν ξαφνικά στη διαδρομή του Pride στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας μια απρόσμενη εικόνα ανάμεσα στα άρματα και τους συμμετέχοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, την ώρα που η πορεία προχωρούσε κανονικά. Οι δύο άνδρες, που από την εμφάνισή τους έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν στο σημείο, αναφέρει το voria.gr.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ιδιαίτερη όταν ο ένας από τους δύο αποφάσισε να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Κρατώντας έναν σταυρό, πάνω στον οποίο είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας, ξάπλωσε στον δρόμο ακριβώς μπροστά από ένα από τα άρματα της πορείας, αναγκάζοντάς το να σταματήσει προσωρινά.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με απορία το ασυνήθιστο σκηνικό, ενώ αρκετοί έβγαλαν τα κινητά τους για να καταγράψουν τη στιγμή. Η πορεία διακόπηκε για λίγα λεπτά, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί ιδιαίτερη ένταση.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον ρασοφόρο από το οδόστρωμα και τον προσήγαγαν, με την εκδήλωση να συνεχίζεται κανονικά.

Πηγή: newsit.gr