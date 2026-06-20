Οι Πίστονς θέλουν τον Ίρβινγκ, αλλά...

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς θέλουν να κάνουν δικό τους τον Κάιρι Ίρβινγκ, αλλά οι Ντάλας Μάβερικς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ανταλλάξουν τον 34χρονο γκαρντ.

Ο Ίρβινγκ πέρασε τη σεζόν 2025-2026 στα «πιτς» με ρήξη χιαστού, όμως η «μετοχή» του συνεχίζει να έχει ανοδική τάση στο... μπασκετικό χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι Πίστονς θέλουν τον 34χρονο παίκτη, για να τον τοποθετήσουν δίπλα στον Κέιντ Κάνινγκχαμ και να ενισχυθούν στην περιφέρειά τους.

Ωστόσο, οι «Μαβς» δεν φαίνονται θετικοί στα σενάρια ανταλλαγής του. Αντιθέτως, η ομάδα από το Ντάλας περιμένει την πλήρη αποθεραπεία του, προτού τον ρίξει στο παρκέ ως παρτενέρ του νέου σταρ της ομάδας, Κούπερ Φλαγκ.