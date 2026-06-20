Νίκησε ξανά τον Ζβέρεφ ο Φριτζ!

Την έβδομη σερί νίκη του επί του Σάσα Ζβέρεφ πέτυχε ο Τέιλορ Φριτζ και πέρασε στον τελικό του Χάλε (ATP 500).

Αν και έχασε το πρώτο σετ, ο 29χρονος Αμερικανός (Νο.9) γύρισε το ματς κόντρα στον νικητή του Roland Garros (Νο.3), εκμεταλλευόμενος και κάποια σωματικά προβλήματα του αντιπάλου του, και επικράτησε με 6-7(4), 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 39 λεπτά.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος διαδοχικός τελικός στο γρασίδι για τον Φριτζ, που πριν λίγες μέρες έχασε τον τίτλο στη Στουτγκάρδη από τον Μπεν Σέλτον.

Αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού τους τελευταίους μήνες, αλλά αν είναι υγιής θεωρείται από τους παίκτες που μπορούν να προχωρήσουν βαθιά στο Wimbledon! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι έχει φτάσει σε επτά τελικούς στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Αυτός, όμως, είναι ο μεγαλύτερός του!

Εκτός των άλλων, είναι και ο πρώτος Αμερικανός μετά τον Μάρντι Φις πριν από 22 χρόνια που θα διεκδικήσει τον τίτλο στη διοργάνωση.

Θα βρει αύριο (21/6) απέναντί του είτε τον συμπατριώτη του Φράνσις Τιάφοου, είτε τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ, που άφησε χθες εκτός τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.