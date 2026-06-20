«Οι απαιτήσεις των Μπακς έχουν… παγώσει την υπόθεση του Αντετοκούνμπο»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ζητάνε… Γη και ουρανό για να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έτσι έχει «παγώσει» η αγορά για τον Έλληνα αστέρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» όνομα στην αγορά του ΝΒΑ, καθώς οι Μιγλουόκι Μπακς είναι «ανοιχτοί» στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν. Όμως, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον «Greek Freak», η αγορά έχει… παγώσει.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι απαιτήσεις των «Ελαφιών» είναι… εξωπραγματικές. Όπως αναφέρει, ο οργανισμός ζητάει ένα αντάλλαγμα τόσο μεγάλο, που όποια ομάδα αποκτήσει τον Έλληνα αστέρα δεν θα μπορεί να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, καθώς όποια ομάδα αποκτήσει τον Αντετοκούνμπο αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να συμφωνήσει και μαζί του για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, καθώς έχει συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-27 και player-option για τη σεζόν 2027-28.

Όπως υπογραμμίζεται, η στάση των Μπακς έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στην λίγκα. Οι Μπόστον Σέλτικς δεν είναι ικανοποιημένοι με το πόσο αργά κυλούν οι διαπραγματεύσεις αλλά ούτε και με τις φήμες που υπάρχουν για ένα πιθανό trade με τον Τζέιλεν Μπράουν. Την ίδια ώρα, οι Μαϊάμι Χιτ δεν θέλουν να… διαλύσουν τον νεανικό κορμό τους και να χάσουν και τα draft picks τους, από την στιγμή που ο Giannis πλησιάζει τα 32 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε career-low 36 αγώνες.

Έτσι, μένει να φανεί πώς θα ολοκληρωθεί τελικά αυτό το σίριαλ και αν ο Αντετοκούνμπο θα φοράει τη φανέλα άλλης ομάδας με το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.