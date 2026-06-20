Χρυσά από Καρύδη και Φραντζεσκάκη στον Βόλο, «ασημένια» η Κορένεβα - «Χάλκινη» η Αναγνωστοπούλου

Τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου ήρθαν από το τριπλούν γυναικών, τη σφυροβολία ανδρών και τον δίσκο γυναικών.

Ξεχώρισε το ελληνικό «1-2» στο τριπλούν με τη Σπυριδούλα Καρύδη και την Οξάνα Κορένεβα, ενώ στην κορυφή της σφυροβολίας ανέβηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου στον δίσκο.

Η Καρύδη ήταν η νικήτρια στο τριπλούν με άλμα στα 14,09 μ. (0,0), σημειώνοντας την πρώτη της επίδοση πάνω από τα 14 μέτρα μετά τον Ιούνιο του 2021. Η Κορένεβα ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 14,00 μ. (1,8), ξεπερνώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά το φράγμα των 14 μέτρων. Την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωσε η Μολδαβή Ιουλιάνα Νταμπίγια με 13,66 μ.

Στη σφυροβολία ανδρών, ο Φραντζεσκάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με καλύτερη βολή στα 77,22 μ., την οποία σημείωσε στην τέταρτη προσπάθειά του. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεισε τον αγώνα με ακόμη μία βολή πάνω από τα 77 μέτρα, στα 77,05 μ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάρκος Μέμα, που αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Αλβανίας, με 76,57 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσσίδης με 76,56 μ. Ο Γιώργος Παπαναστασίου κατέλαβε την τέταρτη θέση με 76,23 μ.

Στον δίσκο γυναικών, η Αναγνωστοπούλου εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο με φετινό ρεκόρ 56,71 μ., επίδοση που σημείωσε στην τελευταία της βολή. Νικήτρια ήταν η Τουρκάλα Οζλέμ Μπετσερέκ με 59,10 μ., ενώ δεύτερη κατετάγη η Μολδαβή Αλεξάντρα Εμιλιάνοφ με 58,10 μ. Η Ιωάννα Αραμπατζή ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην έκτη θέση με 51,37 μ.