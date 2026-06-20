Την ήττα με 3-2 σετ στο tie-break γνώρισε η Εθνική Γυναικών από τη Λετονία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τρίτο και τελευταίο τουρνουά της League Phase του European League 2026, που διεξάγεται στο Ταλίν.

Μετά από δύο τουρνουά και έξι αγώνες, το σύνολο του Απόστολου Οικονόμου γνώρισε την πρώτη του ήττα. Παρότι βρέθηκε κοντά σε ακόμη μία επιτυχία και προηγήθηκε με 2-1 σετ, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με αποτέλεσμα να λυγίσει στο τάι μπρέικ με 15-8.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα υποχώρησε στο 4-1 στη διοργάνωση και παρέμεινε στους 12 βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει το αήττητό της και να ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης στο Final Four.

Η αυλαία της League Phase για την Εθνική θα πέσει την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 16:00, απέναντι στην Εσθονία, σε μια αναμέτρηση όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης.

Το ματς

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 9-7, βρέθηκε πίσω με 19-22, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά ισοφαρίζοντας σε 24-24. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 26-26, με την Παπαγεωργίου να δίνει το πρώτο σετ μπολ και την Εθνική να φτάνει τελικά στο 28-26 για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Λετονία ανέβασε την πίεσή της από νωρίς, ξέφυγε με 8-13 και διατήρησε σταθερά τον έλεγχο μέχρι το 16-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.

Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση στο τρίτο σετ. Η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε με 10-4, αύξησε τη διαφορά στο 18-9 και έφτασε άνετα στο 25-13, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 2-1 σετ.

Το τέταρτο σετ είχε διαφορετική εικόνα. Οι Λετονές απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα με 8-13 και 16-21, ωστόσο η Ελλάδα επέστρεψε μειώνοντας σε 21-22. Παρά την αντεπίθεση, οι φιλοξενούμενες κράτησαν το προβάδισμά τους και με 25-22 έστειλαν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά και προηγήθηκε με 3-0. Η συνέχεια όμως ανήκε στη Λετονία, η οποία ισοφάρισε γρήγορα σε 4-4, προσπέρασε με 6-9 και ξέφυγε με 6-12, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 15-8 διαμόρφωσε το 3-2 σετ υπέρ των Λετονών.

Τα σετ: 2-3 (28-26, 25-27, 25-13, 22-25, 8-15)