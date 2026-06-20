Μετά από δύο τουρνουά και έξι αγώνες, το σύνολο του Απόστολου Οικονόμου γνώρισε την πρώτη του ήττα. Παρότι βρέθηκε κοντά σε ακόμη μία επιτυχία και προηγήθηκε με 2-1 σετ, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με αποτέλεσμα να λυγίσει στο τάι μπρέικ με 15-8.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα υποχώρησε στο 4-1 στη διοργάνωση και παρέμεινε στους 12 βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει το αήττητό της και να ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης στο Final Four.
Η αυλαία της League Phase για την Εθνική θα πέσει την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 16:00, απέναντι στην Εσθονία, σε μια αναμέτρηση όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης.
Το ματς
Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 9-7, βρέθηκε πίσω με 19-22, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά ισοφαρίζοντας σε 24-24. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 26-26, με την Παπαγεωργίου να δίνει το πρώτο σετ μπολ και την Εθνική να φτάνει τελικά στο 28-26 για το 1-0.
Στο δεύτερο σετ η Λετονία ανέβασε την πίεσή της από νωρίς, ξέφυγε με 8-13 και διατήρησε σταθερά τον έλεγχο μέχρι το 16-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.
Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση στο τρίτο σετ. Η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε με 10-4, αύξησε τη διαφορά στο 18-9 και έφτασε άνετα στο 25-13, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 2-1 σετ.
Το τέταρτο σετ είχε διαφορετική εικόνα. Οι Λετονές απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα με 8-13 και 16-21, ωστόσο η Ελλάδα επέστρεψε μειώνοντας σε 21-22. Παρά την αντεπίθεση, οι φιλοξενούμενες κράτησαν το προβάδισμά τους και με 25-22 έστειλαν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.
Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά και προηγήθηκε με 3-0. Η συνέχεια όμως ανήκε στη Λετονία, η οποία ισοφάρισε γρήγορα σε 4-4, προσπέρασε με 6-9 και ξέφυγε με 6-12, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 15-8 διαμόρφωσε το 3-2 σετ υπέρ των Λετονών.
Τα σετ: 2-3 (28-26, 25-27, 25-13, 22-25, 8-15)