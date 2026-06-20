Έκλεισε φιλικό με την Σάμσουνσπορ η ΑΕΚ

Φιλικό με την Σαμσουνσπόρ θα δώσει η ΑΕΚ στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν.

Στην Ολλανδία θα χτιστεί η ΑΕΚ της επόμενης σεζόν, με την Ένωση να πραγματοποιεί εκεί την προετοιμασία της. Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα φιλικά που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους είναι αυτό κόντρα στην Σάμσουνσπορ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν οι Τούρκοι, αυτό το φιλικό θα είναι στις 29 Ιουλίου, προς το τέλος δηλαδή της προετοιμασίας του Δικεφάλου.

Παράλληλα, η Ένωση έχει ανακοινωθεί πως θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι με την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 Ιουλίου.