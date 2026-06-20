Συνεχίζει στη Μύκονο Betsson ο Χρυσάφης

Ο Γιάννης Χρυσαφής θα παραμείνει στο επιτελείο της Μυκόνου Betsson, ως Strength & Conditioning Coach της ομάδας του «νησιού των ανέμων».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Strength & Conditioning Coach Γιάννη Χρυσάφη για τη σεζόν 2026/27.

Ο Γιάννης Χρυσάφης θα συνεχίσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά να αποτελεί μέλος του σταφ της ομάδας, με την παραμονή του να αποτελεί προσωπική εισήγηση και επιθυμία του προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκου, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα τη γνώση, τον επαγγελματισμό και τη συμβολή του στη συνολική λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος.

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Χρυσάφης ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με το μπάσκετ και τον κλασικό αθλητισμό, καταγράφοντας πανελλήνιες διακρίσεις.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκγύμναση επαγγελματιών αθλητών και ομάδων καλαθοσφαίρισης, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε για πέντε αγωνιστικές περιόδους στον Ηρακλή, εκ των οποίων οι τέσσερις στην Elite League, συμβάλλοντας σε δύο ανόδους.

«Στη Μύκονο δημιούργησα ένα δεύτερο σπίτι»

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του, ο Γιάννης Χρυσάφης δήλωσε στο mykonosbc.gr: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στη Μύκονο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα μέλος αυτής της οικογένειας και χαίρομαι ιδιαίτερα που παραμένω κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται στην ομάδα!

Η πρώτη μας χρονιά ήταν εξαιρετική και θεωρώ ότι η επιτυχία της βασίστηκε στις σχέσεις που χτίσαμε μεταξύ μας. Το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλοι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα δημιουργήσαμε ένα πολύ υγιές σύνολο με εξαιρετική χημεία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μας ένωσαν ακόμη περισσότερο και ποτέ δεν είδαμε τις προκλήσεις ως προβλήματα, αλλά ως ευκαιρίες να γίνουμε καλύτεροι.

Πραγματικά αισθάνομαι ότι στη Μύκονο δημιούργησα ένα δεύτερο σπίτι. Ο κόσμος του νησιού μάς αγκάλιασε από την πρώτη ημέρα, ήταν πάντα δίπλα μας και έδειχνε έμπρακτο ενδιαφέρον για την ομάδα. Ήταν, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, ο ορισμός του οικογενειακού κλίματος.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον κόουτς Ζιάγκο και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να ζήσουμε ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές μαζί».