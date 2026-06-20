Η Euroleague δεν ξέχασε το τρίποντο νίκης από τον Γκριγκόνις στο Μονακό (vid)

O Μάριους Γκριγκόνις θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζαλγκίρις Κάουνας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, και η Euroleague, θυμήθηκε μια δική του μεγάλη στιγμή με τον Παναθηναϊκό.

Ήταν 20 Δεκεμβρίου του 2023 στην 15η αγωνιστική της Euroleague, όταν ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή Αταμάν, έφευγε με το διπλό από το Μονακό (90-91) χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Γκριγκόνις.

Εκείνο το τρίποντο και η νίκη αποδείχθηκαν μάλιστα κομβικά για τη μετέπειτα πορεία του «τριφυλλιού» μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

«Ένα από τα πιο τρελά νικητήρια σουτ στην πρόσφατη ιστορία. Ο Γκριγκόνις αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στη Ζαλγκίρις» έγραψε η Euroleague, δημοσιεύοντας το buzzer beater του Λιθουανού περιφερειακού.