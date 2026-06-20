Το Ιράν κλείνει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ: ΗΠΑ και Ισραήλ παραβίασαν την εκεχειρία

Το Ιράν ανακοίνωσε, μέσω του στρατιωτικού επιτελείου Khatam al-Anbia, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, σε μια κίνηση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις και τις καταγγελίες της Τεχεράνης για παραβιάσεις συμφωνιών και εκεχειριών.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η απόφαση για τα Στενά του Ορμούζ ελήφθη ως απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζει ως παραβίαση του μνημονίου τερματισμού του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Η Τεχεράνη αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ συνεχίζει στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν έχει προχωρήσει στην πλήρη αποχώρηση των δυνάμεών του από τον νότιο Λίβανο, όπως προβλεπόταν από τις σχετικές συμφωνίες. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζεται από την Τεχεράνη ως ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

BREAKING: Iran's military (Khatam al-Anbia HQ) announces closure of the Strait of Hormuz to ship traffic, citing US violation of the war-ending MOU and Israel's continued ceasefire violations/killings in southern Lebanon, plus failure to withdraw from south Lebanon.



Iran calls… — Clash Report (@clashreport) June 20, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το Khatam al-Anbia χαρακτήρισε το κλείσιμο της θαλάσσιας διόδου ως το «πρώτο βήμα» των αντιδράσεων του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις που καταγγέλλει η ιρανική πλευρά.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί και εφαρμοστεί στην πράξη, αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων παγκοσμίως. Οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να καθορίσουν το κατά πόσο η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή θα οδηγηθεί σε νέα κλιμάκωση.

Πηγή: newsit.gr