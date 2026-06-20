«Λέικερς, Πίστονς και Νετς μπορούν να… στείλουν τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ»

Οι Λέικερς, οι Πίστονς και οι Νετς είναι τρεις ομάδες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο trade που θα στείλει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Η off-season έχει ξεκινήσει και έτσι όλα τα βλέμματα έχουν… πέσει πάνω στους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας αστέρας είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τα «Ελάφια», με τους Μαϊάμι Χιτ να θεωρούνται από τα φαβορί για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Εβάν Σιντέρι, στο deal που θα στείλει τον «Greek Freak» στο Μαϊάμι μπορεί να συμμετέχουν ακόμα τρεις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς και οι Μπρούκλιν Νετς μπορεί να λάβουν μέρος σε trade πέντε ομάδων.

Σε αυτό οι Χιτ θα αποκτούσαν τον Giannis, ενώ οι «Λιμνάνθρωποι» ενδιαφέρονται για τον Κελ’ελ Ουέαρ και πρόσφατα ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με τους Χιτ. Τέλος, ο γνωστός δημοσιογράφος υπογραμμίζει πβς οι Πίστονς έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Τάιλερ Χίρο.

Έτσι, δεν αποκλείεται τελικά να συμμετέχουν πέντε ομάδες στο trade… βόμβα του Αντετοκούνμπο, αν τελικά αυτό πραγματοποιηθεί.