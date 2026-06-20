MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανανέωσε με την Ελλάς Σύρου ο Μπάμπης

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Το συμβόλαιο του με την Ελλάς Σύρου ανανέωσε ο Πάρης Μπάμπης.

Τα χρώματα της Ελλάς Σύρου θα συνεχίσει να φοράει ο Πάρης Μπάμπης. Ο Έλληνας χαφ ανανέωσε την συνεργασία του με τους Κυκλαδίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πάρη Μπάμπη.

Ο Πάρης αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στελέχη της ομάδας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας με την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η παρουσία του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την ομάδα μας και η συνέχιση της συνεργασίας μας ενισχύει περαιτέρω τον σχεδιασμό μας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Πάρη, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!

 

Ανανέωσε με την Ελλάς Σύρου ο Μπάμπης