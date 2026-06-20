Ανανέωσε με την Ελλάς Σύρου ο Μπάμπης

Το συμβόλαιο του με την Ελλάς Σύρου ανανέωσε ο Πάρης Μπάμπης.

Τα χρώματα της Ελλάς Σύρου θα συνεχίσει να φοράει ο Πάρης Μπάμπης. Ο Έλληνας χαφ ανανέωσε την συνεργασία του με τους Κυκλαδίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πάρη Μπάμπη.

Ο Πάρης αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στελέχη της ομάδας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας με την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η παρουσία του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την ομάδα μας και η συνέχιση της συνεργασίας μας ενισχύει περαιτέρω τον σχεδιασμό μας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Πάρη, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!