Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε χθες στην εκδήλωση του Τροπαίου στην Μεσσηνία, φωτογραφήθηκε με φίλους της Ένωσης ενώ υπέγραψε και πολλά αυτόγραφα. Ένα από αυτά, ήταν αφιερωμένο σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ συνάντησε στο χωριό Λογγά Μεσσηνίας έναν μικρό φίλαθλο του Ολυμπιακού που φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα και έστειλε το δικό του μήνυμα γράφοντας: «Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος».

Είναι ένα μήνυμα που αποτελεί μότο για τον Μάριο Ηλιόπουλο και το τονίζει όχι μόνο σε φίλους της ΑΕΚ, αλλά κι άλλων ομάδων πως τους θέλει όλους ενωμένους να υπηρετούν το «ευ αγωνίζεσθαι» μακριά από ακρότητες και βία κάτι που τόνισε και χθες κατά την ομιλία του στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας που γέμισε από κόσμο για την εκδήλωση του τροπαίου του πρωταθλήματος.