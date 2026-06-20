Στην ουρά οι ενδιαφερόμενοι για τον ελεύθερο Καβάνι!

Ο 39χρονος Ουρουγουανός επιθετικός έλυσε το συμβόλαιο του με την Μπόκα Τζούνιορς και εξετάζει όλες τις προτάσεις για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Δεν το βάζει κάτω ο Έντινσον Καβάνι, ο οποίος μετά την λύση της συνεργασίας του με την Μπόκα Τζούνιορς ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 39χρονος Ουρουγουανός στράικερ δεν βιάζεται, αφού θέλει να ζυγίσει τα πάντα πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Δύο ομάδες της χώρας του, η Νασιονάλ και η Ντανούμπιο τον έχουν ήδη προσεγγίσει, ενώ ο Χόρχε Σαμπαόλι θέλει να τον πάρει μαζί του στην Ταγέρες. Από την Βραζιλία έχει ακουστεί το όνομα της Βάσκο ντα Γκάμα, ενώ στο κόλπο βρίσκονται ομάδες του MLS, αλλά και από τον αραβικό κόσμο.