Φωτιά στα Μεσοχώρια: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συνδρομή από εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.06.2026 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνούς να υψώνονται μέσα από το δάσος.

Η φωτιά στην Εύβοια κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις από τις πρώτες κιόλας στιγμές, καθώς στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί γρήγορα πριν επεκταθεί και πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό από το Αλιβέρι, τα Νέα Στύρα και την ΕΜΟΔΕ Αλμυροποτάμου. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή δίνουν αγώνα δρόμου για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Πηγή: newsit.gr