Γκάβι: «Δεν υπάρχουν «αστέρες» στην εθνική Ισπανίας»

Ο Γκάβι μίλησε για τα όσα συμβαίνουν εντός των αποδυτήριων της Ισπανίας και ξεκαθάρισε πως κανένας παίκτης δεν έχει ειδική μεταχείριση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», πριν από τον αγώνα με την Σαουδική Αραβία, ο Γκάβι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο «κλίμα» που πάρχει στην εθνική Ισπανίας και στους συμπαίκτες του.

Σύμφωνα με τον 21χρονο άσο της Μπαρτσελόνα, «κανένας παίκτης δεν είναι πάνω από τους υπόλοιπους στην εθνική ομάδα. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ακόμη και ο Γιαμάλ. Ειλικρινά, δεν υπάρχουν «αστέρες» εδώ. Είμαστε δυνατοί, μόνο εάν παίξουμε όλοι μαζί. Διαφορετικά, ο καθένας μπορεί να μας νικήσει. Πρέπει να είμαστε στο 100%, όλοι μαζί στην επίθεση και στην άμυνα» ανέφερε αναλυτικά.

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