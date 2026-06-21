«Αντίδοτο» στο δημογραφικό από τα Σέρβια: 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση και 5.000 σε νέα ζευγάρια

Μια δυναμική πρωτοβουλία για την έμπρακτη στήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος έχει θέσει σε εφαρμογή ο δήμος Σερβίων στη Δυτική Μακεδονία.

Με στόχο την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην περιοχή, η δημοτική αρχή προχωρά σε σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις.

Οικονομικές ενισχύσεις με κοινωνικά κριτήρια

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο One Channel ο δήμαρχος της περιοχής, Χρήστος Ελευθερίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες:

Επίδομα γέννησης : Για κάθε παιδί που γεννιέται στον δήμο, χορηγείται το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σταδιακά, με τη μορφή 1.000 ευρώ ετησίως για τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής του παιδιού.

: Για κάθε παιδί που γεννιέται στον δήμο, χορηγείται το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σταδιακά, με τη μορφή 1.000 ευρώ ετησίως για τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής του παιδιού. Ενίσχυση νέων ζευγαριών: Ο δήμος επιχορηγεί νέα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν στην περιοχή με το ποσό των 5.000 ευρώ. Η παροχή αυτή αφορά μόνιμους κατοίκους και δίνεται με οικονομικά κριτήρια, με ανώτατο όριο εισοδήματος τα 16.000 ευρώ.

Πώς χρηματοδοτούνται τα κίνητρα

Η χρηματοδότηση αυτών των παροχών δεν επιβαρύνει το κράτος, αλλά προέρχεται από την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημοτικών πόρων.

Συγκεκριμένα, ο δήμος κατάφερε να εξασφαλίσει περίπου 170.000 ευρώ σε ένα έτος από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους της Ελάτης, επιλέγοντας να επιστρέψει αυτά τα χρήματα απευθείας στους δημότες.

Πέρα από τα επιδόματα, ο δήμος επενδύει σε μια σειρά υποδομών για να καταστήσει την περιοχή ελκυστική για οικογένειες:

Προσχολική αγωγή: Δημιουργήθηκαν δύο νέοι βρεφικοί σταθμοί .

. Υγεία: Ο δήμος απασχολεί δημοτική γιατρό που επισκέπτεται απομακρυσμένα διαμερίσματα, καλύπτοντας κενά της πολιτείας σε βασικές υπηρεσίες.

που επισκέπτεται απομακρυσμένα διαμερίσματα, καλύπτοντας κενά της πολιτείας σε βασικές υπηρεσίες. Ποιότητα ζωής: Ο κ. Ελευθερίου υπογράμμισε ότι η περιοχή προσφέρει ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον με δύο λίμνες, δάση και πλούσια παράδοση, αποτελώντας μια βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στο χάος των μεγάλων πόλεων.

Ο δήμαρχος Σερβίων εξέφρασε την ελπίδα αυτή η κίνηση να αποτελέσει το «πρώτο ερέθισμα» ώστε να ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες και από άλλους δήμους, αλλά κυρίως από την κεντρική πολιτεία.

Πηγή: Ethnos.gr