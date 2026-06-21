Οικονόμου: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη και το πληρώσαμε»

Η Εθνική γυναικών γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση του European League, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από τη Λετονία, με τον Απόστολο Οικονόμου και τις αθλήτριές του να στέκονται στα λάθη που έγιναν.

Αναλυτικά όσα δήλωσαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου και η Ελπίδα Τικμανίδου:

Απόστολος Οικονόμου: «Σίγουρα όταν κάνεις 22 λάθη μόνο σε σερβίς και υποδοχή, δίνοντας ένα σετ στον αντίπαλο με λάθη, είναι κατανοητό ότι δεν μπορείς να κερδίσεις ένα ματς. Νομίζω ότι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σημείο του αγώνα. Όταν πιέζαμε στο σερβίς και παίζαμε τον μπλοκ- άμυνα κανονικά, όπως στο πρώτο σετ μετά το 20 και στο τρίτο σετ, νομίζω πως δείχναμε την ποιότητά μας. Αλλά σε όλα τα άλλα σετ κάναμε πάρα πολλά λάθη. Λάθη στο σερβίς, λάθη στην υποδοχή, λάθη στην επίθεση. Δείχναμε ότι δεν έχουμε «καθαρό» μυαλό, ήμασταν αγχωμένοι. Και αυτό ο αντίπαλος, που δεν είχε να χάσει τίποτα, το εκμεταλλεύτηκε. Επίσης είχαμε πει ότι η διαγώνια της Λετονία, η Λεβίνσκα είναι καλή, έκανε και διπλή αλλαγή και όλο αυτό δεν το αντιμετωπίσαμε. Παρ’ όλα αυτά πρέπει ήδη να ξεχάσουμε το σημερινό αποτέλεσμα γιατί αύριο έχουμε αγώνα και πρέπει να κλείσουμε την πορεία μας με νίκη απέναντι στην Εσθονία. Αυτά τα τουρνουά έτσι είναι, με “back to back” αγώνες και πρέπει να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Να τα ξεχνάς και να πηγαίνεις παρακάτω. Σίγουρα όμως μας το σημερινό αποτέλεσμα μας επηρέασε, γιατί θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Λετονία. Για να παίξεις όμως και να κερδίσεις θα πρέπει να αγωνιστείς στα όριά σου, κάτι που δεν το κάναμε σήμερα. Ίσως λόγω άγχους, λόγω κόπωσης, δεν ξέρω, αλλά ασφαλώς τα πολλά λάθη δείχνουν ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και δίνεις την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει εύκολους πόντους».

Μαρκέλλα Παπαγεωργίου: «Σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε “καθαρό” μυαλό σε αρκετές φάσεις. Ρίξαμε την ποιότητά μας, ενώ την ίδια στιγμή απέναντι, όλες οι αντίπαλες αθλήτριες ήταν πολύ μαχητικές. Και όσο εμείς ρίχναμε την ποιότητά μας και κάναμε λάθη, τόσο αυτές συνέχιζαν να μας πιέζουν. Προφανώς κι είμαστε απογοητευμένες…. Από εκεί και πέρα όταν τελειώσει το παιχνίδι, τελειώνει και η μέρα, για αυτό πρέπει να κοιτάξουμε παρακάτω στο επόμενο παιχνίδι. Και να μπούμε μέσα αύριο στο γήπεδο με την Εσθονία, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να φέρουμε τη νίκη».

Ελπίδα Τικμανίδου: «Σίγουρα με τα λάθη που είχαμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Το μυαλό μας “κόλλησε”, αγχωθήκαμε και κάναμε αρκετά λάθη. Δεν ήμασταν αυτές που είμαστε υπό κανονικές συνθήκες και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε στο επόμενο ματς να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με την ελπίδα να κερδίσουμε και γιατί όχι και να έρθει η πρόκριση. Ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι. Κρίνεται από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οπότε με πίστη στην πρόκριση θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε την Εσθονία».