Νέα Υόρκη: Εφιαλτικές στιγμές για 16 άτομα σε λούνα παρκ – Έμειναν κρεμασμένα στα 15 μέτρα μετά από βλάβη σε παιχνίδι

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους υπήρχαν και παιδιά, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για να κατέβουν με ασφάλεια.

Στιγμές αγωνίας έζησαν το βράδυ της Παρασκευής δεκάδες επισκέπτες σε λούνα παρκ στη Νέα Υόρκη, όταν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια παρουσίασε ξαφνικά βλάβη και σταμάτησε στον αέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Adventureland, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους επιβάτες όσο και στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο.

Το λούνα παρκ στη Νέα Υόρκη μετατράπηκε για αρκετή ώρα σε σκηνικό αγωνίας, καθώς 16 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε ύψος πάνω από 15 μέτρα όταν το παιχνίδι «Wave Twister» ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το απρόοπτο συνέβη γύρω στις 7:30 το απόγευμα (τοπική ώρα), με τους επιβάτες να παραμένουν παγιδευμένοι ψηλά στον αέρα χωρίς να γνωρίζουν πότε και πώς θα κατέβουν. Η ξαφνική διακοπή λειτουργίας του παιχνιδιού προκάλεσε πανικό και ανησυχία, ιδιαίτερα στις οικογένειες που παρακολουθούσαν από κάτω.

Μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν διασώστες από γειτονικές περιοχές, καθώς και αστυνομικοί της κομητείας Σάφολκ. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε παράλληλα η εκκένωση του πάρκου, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση.

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, όλοι οι εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το παιχνίδι. Σύμφωνα με τις αρχές, κανείς από τους 16 επιβάτες δεν τραυματίστηκε, με την περιπέτειά τους να έχει τελικά αίσιο τέλος, παρά τον μεγάλο φόβο που έζησαν για αρκετή ώρα στον αέρα.