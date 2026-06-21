Μπάγερν και Λειψία στο «παιχνίδι» για τον Ρίο Νγκουμόχα

Το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων για τον νεαρό Ρίο Νγκουμόχα έχει αρχίσει να αυξάνεται, με τη Μπάγερν Μονάχου και τη Λειψία να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 17χρονο άσο της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, και οι δύο γερμανικοί σύλλογοι έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη του νεαρού παίκτη και έχουν καταθέσει το ενδιαφέρον τους, δείχνοντας ότι βλέπουν σε εκείνον έναν ποδοσφαιριστή με υψηλό ταβάνι και προοπτική για το μέλλον.

Παρόλα αυτά, μια μεταγραφή αυτή τη στιγμή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη, καθώς η Λίβερπουλ δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ακαδημίας της.

Οι «Κόκκινοι» θεωρούν τον Νγκουμόχα βασικό κομμάτι του σχεδίου για το μέλλον και σκοπεύουν να τον εντάξουν σταδιακά στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, επενδύοντας στην εξέλιξή του στο Μέρσεϊσαϊντ.