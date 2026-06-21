Ισχυρό προβάδισμα η Ιαπωνία με Καμάντα και Ουέντα (vids)

Με δύο γκολ από το πρώτο μισάωρο, η Ιαπωνία έχει πάρει προβάδισμα κόντρα στην Τυνησία (2-0) και κρατάει το τρίποντο στα χέρια της.

Οι Ιάπωνες μπήκαν από την αρχή δυνατά στο "Estadio BBVA" του Μοντερέι, παίρνοντας προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό με τον Καμάντα, μετά από όμορφη προσπάθεια του Νακαμούρα, ενώ στο 31' ο Ουέντα διπλασίασε τα τέρματά τους με υπέροχο μακρινό διαγώνιο σουτ.

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