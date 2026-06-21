Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο συνιδρυτής του κολοσσού των video games, Ubisoft

Ο συνιδρυτής της παγκόσμιας εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Ubisoft, η οποία έχει δημιουργήσει παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Assassin’s Creed», έχασε τη ζωή του σε συντριβή αεροσκάφους στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna 421, στο οποίο επέβαινε ο Κλοντ Γκιγιεμό μαζί με έναν εκπαιδευτή πτήσεων, κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Λα Μπολ στις ακτές του Ατλαντικού, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου της περιοχής, Φρανκ Λουβριέ. Και οι δύο άνδρες ήταν έμπειροι πιλότοι με επίσημες άδειες πτήσης. Από τη συντριβή έχασε τη ζωή του και ο εκπαιδευτής, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Έπεσε λίγο πριν την προσγείωση

Η εταιρεία Ubisoft επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκιγιεμό, ωστόσο απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ένα χωράφι λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Λα Μπολ-Εσκουμπλάκ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου στο Associated Press.

Ο Κλοντ Γκιγιεμό ίδρυσε την Ubisoft το 1986 μαζί με τα τέσσερα αδέλφια του. Εκτός από το πασίγνωστο «Assassin's Creed», η εταιρεία βρίσκεται πίσω από μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, όπως το «Just Dance», το «Rayman» και η σειρά παιχνιδιών «Tom Clancy».

Πηγή: Ethnos.gr