Ρέθυμνο: Μητέρα χτύπησε και στα δύο μάτια την ανήλικη κόρη της - Στο νοσοκομείο η 14χρονη

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, όταν μία 36χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη κόρη της, με αποτέλεσμα η 14χρονη να χρειαστεί νοσηλεία.

Το περιστατικό, όπως Neakriti.gr, εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο σπίτι της οικογένειας, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στη μητέρα και την κόρη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τη 14χρονη και στα δύο μάτια, προκαλώντας της τραυματισμούς που κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστούν από γιατρούς.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και εισήχθη για νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Πηγή: newsbomb.gr