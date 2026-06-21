Νέο χτύπημα του Παναθηναϊκού στο πόλο: Φέρνει τον Αμερικανό διεθνή Γούντχεντ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Παναθηναϊκός προχωράει σε ακόμα μία δυνατή κίνηση για την ομάδα πόλο, έχοντας συμφωνήσει με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη με τις ΗΠΑ το '24, Ντίλαν Γούντχεντ.

Ακόμα μία δυνατή κίνηση για το "πράσινο" τμήμα πόλο, με την υπογραφή του Δημήτρη Μάζη.

Το Τριφύλλλι έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης δύο ξένων στην Ελλάδα, ωστόσο προχωράει στην απόκτηση και τρίτου ξένου αθλητή, ώστε να κάνει ροτέισον στην Α1, αλλά και να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, όπου θα μπορούν να αγωνιστούν όλοι.

Ο Γούντχεντ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πριν δύο χρόνια, ενώ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό καθώς έχει αγωνιστεί σε Γλυφάδα, Ηλυσιακό και πιο πρόσφατα στη Βουλιαγμένη, με την οποία είχε φτάσει έως το Final-4 του Champions League.

Ο διεθνής Αμερικανός αμυντικός ξεχωρίζει για το δυναμικό του παιχνίδι, ενώ μπορεί να καλύψει διάφορες θέσεις και η απόκτησή του δίνει επιπλέον λύσεις στον τεχνικό των Πρασίνων, με τον Παναθηναϊκό να φτιάχνει πλέον ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, ικανό να κάνει πρωταθλητισμό με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις την επόμενη περίοδο.

