Πασκουάλ: «Να γίνουμε πιο δυνατοί στην έδρα μας - Γήπεδο μεγάλων στιγμών το Παλάου Μπλαουγκράνα» (vid)

Ο Τσάβι Πασκουάλ μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Βαλένθια τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να εμφανιστεί καλύτερη στην έδρα της.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια στον δεύτερο τελικό της ACB με 102-75 και έτσι οι «Νυχτερίδες» ισοφάρισαν την σειρά σε 1-1. Μετά τον αγώνα ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε στον ρόλο της έδρας και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη στο «σπίτι» της.

«Είναι η στιγμή να γίνουμε πιο δυνατοί στην έδρα μας. Το Παλάου πρέπει να είναι το γήπεδο των μεγάλων στιγμών και να βρίσκουμε αυτή την ενέργεια στις δύσκολες στιγμές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι έτσι θα γίνει» ανέφερε στις δηλώσεις του.