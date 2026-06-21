Νέα Υόρκη: Έντονος καυγάς ανάμεσα στον πρέσβη του Ισραήλ και την εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα παιδιά

Αφορμή στάθηκε η επίσημη έκθεση του ΟΗΕ, η οποία τοποθετεί το Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη Γάζα.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντάνον, απαίτησε την παραίτηση της ειδικής αντιπροσώπου του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, Πραμίλα Πάττεν, η οποία συνέταξε την έκθεση, κατηγορώντας την για μεροληψία
«Υποκύψατε στην πίεση. Υποκύψατε στην εμμονή του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος στοχοποιεί το Ισραήλ», είπε ο Ντάνον, αναφερόμενος στον επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Βανέσα Φρέιζερ, διέκοψε τον Ντάνον για να υπογραμμίσει ότι η έκθεση βασίζεται σε «διασταυρωμένα και επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία».
Η παρέμβαση αυτή φαίνεται να προκάλεσε την έκρηξη του Ντανόν, ο οποίος απαίτησε από την Φρέιζερ να σωπάσει και να αποχωρήσει από την αίθουσα.
Δείτε βίντεο:
Πηγή: newsbomb.gr