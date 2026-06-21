Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας - Ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός

Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που ενοικίαζε το σπίτι της ομολόγησε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι.

Ο 43χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς με την 45χρονη για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που ενοικίαζε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τη χτύπησε και στη συνέχεια τη τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Πηγή: newsbomb.gr