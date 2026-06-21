Πανόραμα Μουντιάλ: Για να ανακάμψουν Ισπανία και Βέλγιο, ξεχώρισαν Ολλανδία και Ιαπωνία (βαθμολογίες & vids)

Το πανόραμα του Μουντιάλ με το σημερινό (22/6) πρόγραμμα αλλά και highlights και βαθμολογίες από τις ομάδες που αγωνίστηκαν πριν από λίγες ώρες.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με πολλά γκολ περιείχε το χθεσινό (20/6) πρόγραμμα.

Ολλανδία και Ιαπωνία επικράτησαν με επιβλητικά σκορ απέναντι σε Σουηδία και Τυνησία, η Γερμανία λύγισε με ανατροπή την Ακτή Ελεφαντοστού στις καθυστερήσεις, ενώ στο μηδέν έμειναν Εκουαδόρ και Κουρακάο.

Αναλυτικά τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις:

Ολλανδία - Σουηδία 5-1

Γκολ: Μπρόμπει 5' & 17', Χάκπο 47' & 54', Ελάνγκα 59', Σάμερβιλ 89'

Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Γκολ: Κεσιέ 30', Ουντάβ 68' & 90+4'

Εκουαδόρ - Κουρακάο 0-0

Τυνησία - Ολλανδία 0-4

Γκολ: Καμάντα 4', Ουέντα 31' & 83', Ίτο 69'

Το πρόγραμμα της ημέρας:

19:00 Ισπανία - Σαουδική Αραβία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

22:00 Βέλγιο - Ιράν / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

01:00 Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

04:00 Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος / ΕΡΤ 1

Βαθμολογία 7ου ομίλου:

1. Νέα Ζηλανδία 1

2. Ιράν 1

3. Βέλγιο 1

4. Αίγυπτος 1

Βαθμολογία 8ου ομίλου:

1. Ουρουγουάη 1

2. Ισπανία 1

3. Σαουδική Αραβία 1

4. Πράσινο Ακρωτήρι 1

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